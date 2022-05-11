В Красноярском крае за сутки потушили 30 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 30 лесных пожар на площади 1,3 тыс га в в 27 муниципалитетах.

При тушении были задействованы 870 человек и 143 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 18 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

11 мая в регионе действуют 23 лесных пожаров на площади 1,5 тыс га в Сухобузимском, Нижнеингашском, Дзержинском, Канском, Боготольском, Емельяновском, Богучанском, Иланском, Абанском, Бирилюсском, Казачинском, Новоселовском, Кежемском, Манском, Шушенском районах, а также в Шарыповском муниципальном округе. Угрозы населённым пунктам нет. 9 пожаров на площади более 500 га локализованы.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.\

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков