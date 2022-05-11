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Жительница Красноярска купила самовольно построенный гараж за 240 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
10:45 11 Мая 2022
красноярск, деньги
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Жительница Красноярска купила гараж за 240 тысяч рублей, но оказалось, что постройка была возведена самовольно. Недвижимость была построена за пределами земельного участка, частично в водоохранной зоне. Продавец не предупредила красноярку о возможных сложностях, а также отказалась вернуть деньги. Возвращать деньги пришлось с помощью судебных приставов.

Сотрудники ФССП уведомили бывшую хозяйку гаража о возбуждении судебного производства и о мерах принудительного взыскания. Часть долга погасили за счёт средств из зарплаты и с банковского счёта должницы. Вторую часть суммы женщина оплатила сама. Также ей пришлось добавить еще 7 % от суммы за несвоевременное исполнение требований.

Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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