Жительница Красноярска купила самовольно построенный гараж за 240 тысяч рублей

Жительница Красноярска купила гараж за 240 тысяч рублей, но оказалось, что постройка была возведена самовольно. Недвижимость была построена за пределами земельного участка, частично в водоохранной зоне. Продавец не предупредила красноярку о возможных сложностях, а также отказалась вернуть деньги. Возвращать деньги пришлось с помощью судебных приставов.

Сотрудники ФССП уведомили бывшую хозяйку гаража о возбуждении судебного производства и о мерах принудительного взыскания. Часть долга погасили за счёт средств из зарплаты и с банковского счёта должницы. Вторую часть суммы женщина оплатила сама. Также ей пришлось добавить еще 7 % от суммы за несвоевременное исполнение требований.

Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов