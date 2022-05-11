В Красноярском крае изготовлено 104 паспорта для пострадавших при пожарах

На 11 мая сотрудники полиции изготовили 104 паспорта людям, утратившим документы в результате пожаров в Красноярском крае. Всего по вопросу восстановления документов в полицию поступило 106 устных обращений.

Больше всего людей документировано в Уяре - 29, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Позвонив по номеру 8 (3912) 29-5-777, вы сможете получить консультацию по вопросам восстановления документов.

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