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В Туве сгорело 1 822 га заповедника «Убсунурская котловина», где обитают снежные барсы

Главная Общество
Красноярск
09:53 11 Мая 2022
происшествия, тува, заповедник, общество, пожар
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В Туве загорелся государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина», находящийся в труднодоступной местности на границе с Монголией, об этом сообщает “КП-Красноярск”. Предположительно, пожар возник по вине жителей.

Возгорание зафиксировано 8 мая. Сильными порывами ветрами огонь распространялся со скоростью до 70 км/ч.

9 мая, директор заповедника Диинмей Балбан-оол сообщил, что огонь удалось остановить на северной и восточной сторонах. Сгорели 1 821 гектар заповедного леса.

«Убсунурская котловина» входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Там обитают редкие краснокнижные снежные барсы, красные волки, чёрные журавли и другие редкие животные и птицы.

Фото: © ubsunurtuva.ru

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