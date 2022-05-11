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В Красноярске за 45 млн рублей построят пешеходный мост через Качу

Главная Общество
Красноярск
09:42 11 Мая 2022
общество, красноярск, пешеходы, мост, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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Новый пешеходный мост через Качу обойдётся в 45 миллионов рублей — это начальная цена контракта, документы которого уже появились на сайте госзакупок, пишет “КП-Красноярск”.

В Красноярске за 45 млн рублей построят пешеходный мост через Качу

Мост должен соединить пер. Речной и Юдинский сквер. Заказчик - МАУ «Красгорпарк». Длина перехода должна быть не менее 28 метров, ширина – 4,5 метра, запас прочности – не менее 25 лет. Мост должен быть подсвечен. На сходах нужно будет установить декоративные тумбы, восстановить асфальт и уложить газон.

В Красноярске за 45 млн рублей построят пешеходный мост через Качу

 

Подрядчик должен выполнить работы по проектированию, изготовлению и монтажу моста, «не нарушая при этом архитектурный облик города».

Фото: скриншоты с проекта моста на Каче

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