В Красноярске за 45 млн рублей построят пешеходный мост через Качу

Новый пешеходный мост через Качу обойдётся в 45 миллионов рублей — это начальная цена контракта, документы которого уже появились на сайте госзакупок, пишет “КП-Красноярск”.

Мост должен соединить пер. Речной и Юдинский сквер. Заказчик - МАУ «Красгорпарк». Длина перехода должна быть не менее 28 метров, ширина – 4,5 метра, запас прочности – не менее 25 лет. Мост должен быть подсвечен. На сходах нужно будет установить декоративные тумбы, восстановить асфальт и уложить газон.