В Красноярске от клещей обработают популярные туристические маршруты

11 мая на территории эко-парка «Гремячая грива» и на смотровой площадке Николаевской сопки проведут обработку от клещей. Об этом сообщают в пресс-службе Туристского информационного центра Красноярского края. В «Гремячей гриве» обработают пешеходные и велосипедные дорожки от первого визит-центра до моста через овраг.

Обработка должна была пройти ещё 4 мая. Её перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

12 мая обработают лестницу на Торгашинском хребте и Восточный вход в нацпарк «Красноярские Столбы». На хребте будет обработана зона на входной группе, территория, прилегающая к лестнице и смотровая площадка на вершине, на Восточном входе работы проведут на участке от парковки до входной группы парка. Повторную противоклещевую обработку будет проведена летом.

Людям с аллергическими реакциями следует воздержаться от прогулок по природным объектам в эти дни. СанПиН не рекомендует гулять на участках три дня после обработки, потому что клещи в траве ещё могут быть активными.

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