Президент РФ Владимир Путин назначил врио глав пяти регионов

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов.

Так, кресло губернатора Рязанской области Николая Любимова временно займёт руководитель Росстата Павла Малкова. Врио губернатора Саратовской области назначили Романа Бусаргина. Он сменил Валерия Радаева.

Референт кремлёвского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов стал врио главы Кировской области Игоря Васильева. До прихода в администрацию президента Соколов занимал пост вице-губернатора Костромской области.

Заместитель начальника управления Кремля по внутренней политике Владимир Мазур стал врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Юрий Зайцев будет врио главы Марий Эл. До этого регионом руководил Александр Евстифеев.

Напомним, что главы пяти регионов РФ подали в отставку 10 мая.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев