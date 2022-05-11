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В Красноярском крае 1 140 погорельцев получили материальную помощь

Главная Общество
Красноярск
09:12 11 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, пожары
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В Красноярском крае 1 140 пострадавших от пожаров получили адресную единовременную материальную помощь. Об этом рассказали на сайте правительства Красноярского края.

Всего подразделения соцзащиты приняли более 1 350 заявлений от пострадавших. Сбор документов продолжается.

Всего в недавних пожарах в населённых пунктах сгорели частично или полностью 546 дома. Пострадали 1 565 человек, в том числе наследников сгоревшего имущества. Межведомственные муниципальные комиссии на местах принимают заявки на выплаты из резервного фонда.

Также по решению губернатора Красноярского края Александра Усса, людям, потерявшим единственное жильё, предлагается либо компенсация в виде жилищного сертификата, либо возможность построить новое жильё за счёт средств краевого бюджета. Суммы сертификатов и объёмы строительства жилья будут определены после работы правительственных комиссий на местах и на основе анализа поступивших запросов от погорельцев.

Напомним, 7 мая в регионе дул штормовой ветер с порывами до 25 м/с, на отдельных территориях – до 35 м/с. Произошли массовые перехлесты ЛЭП. Они привели к коротким замыканиям и к возгораниям. От электроснабжения были отключены дома более чем в 190 поселениях, обесточены около 1 100 подстанций. Работа по восстановлению электроснабжения завершена в большинстве территорий. В остальных потребители и социально значимые объекты временно подключены к дизельным электростанциям.

В посёлках, где было повреждено оборудование сотовой связи, операторы продолжают восстановительную работу.

От пожаров пострадал и малый, средний бизнес. По поручению губернатора специалисты центра «Мой бизнес» собирают информацию от пострадавших предпринимателей. Для них подготовят специальные меры поддержки.

На местах организованы пункты временного размещения для взрослых и детей. Люди расселяются у родственников и знакомых, поэтому сейчас сталось четыре пункта. В трёх пунктах размещены 17 человек, в том числе трое детей. По одному пункту решается вопрос о закрытии.

Сельхозпроизводители в районах готовы предоставить пострадавшим семенной картофель. Минсельхоз проконтролирует обеспечение «борщевым набором» пострадавших семей, которые в этом году не смогут посадить овощи и картофель.

Организованы межведомственные консультационные пункты, работают психологи. Отделения МФЦ во взаимодействии с подразделениями МВД принимают заявления на восстановление утраченных документов.

Только волонтёрские штабы за два дня собрали 170 тонн груза, из них свыше 100 – по Красноярску. Сейчас наиболее высокая потребность в нескоропортящихся продуктах, кормах для животных, средствах гигиены, бытовой технике и посуде.

Фото: © Telegram-канал МЧС по Красноярскому краю 

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