В Красноярске продолжится благоустройство Ярыгинской набережной

Участок между набережной и территорию рядом с домами по ул. Гладкова, 14-18 благоустроят. Данная информация появилась на сайте «Госзакупки».

За 90 дней на подступах к набережной должны произвести валку старых деревьев, выкорчевать пни. Также за этот период демонтируют ненужные конструкции, уложат брусчатку, посеют газоны оборудуют парковки, организуют освещение, установят камеры.

Закупку объявило МАУ «Красгорпарк».

Будет установлена система видеонаблюдения. Работы завершат за 30 дней с момента заключения контракта. На эти цели предусмотрено 11,4 млн.рублей.

Фото: © Андрей Максимов