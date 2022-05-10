Губернатор Кировской области покидает пост главы региона

Вслед за главой Томской области Сергеем Жвачкиным об отставке объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Чиновник принял такое решение в связи с окончанием своего пятилетнего срока.

«Мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин», — написал Васильев.

Напомним, что сегодня же объявил о своей отставке губернатор Томской области, который находился на своем посту 10 лет.

Фото: пресс-служба администрации Кировской области