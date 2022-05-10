Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уходит с поста

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о своем уходе с поста главы региона.

Информацию об отставке опубликовали на официальном сайте администрации Томской области.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. Важным этапом для меня стало и 17 марта – в этот день исполнилось 10 лет моего губернаторства. Возглавить мою родную Томскую область в уже далёком 2012-м году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу. Для меня это очень важно. Тогда, в 2012-м, меня выбрал депутатский корпус. Спустя пять лет я одержал победу на всенародных выборах. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили моё решение об отставке. Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен. Вместе с вами нам удалось сделать очень многое. Десятки новых школ и детских садов, медицинских, спортивных и культурных учреждений, заводов и сельскохозяйственных производств, сотни километров новых дорог, уникальные объекты благоустройства, события мирового масштаба – всё это сделали мы с вами. Я благодарен каждому из миллиона жителей области за поддержку и понимание. Благодарен и тем, кто критиковал, но руководствовался при этом не эмоциями, а общим делом», — пишет губернатор на сайте.