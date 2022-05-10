Губернатор Красноярского края рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев

Губернатор края Александр Усс рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки граждан, которые лишились крова из-за пожаров в регионе.

— От двух с половиной до четырёх миллиардов рублей потребуется на восстановление жилья пострадавшим от пожаров. Необходимые средства в краевом бюджете на это есть. Процедура закупки будет централизована, а единым заказчиком будет Управление капитального строительства края. Дети из семей пострадавших от пожаров будут на весь летний сезон отправлены в оздоровительные лагеря. В том числе федеральные, — говорит Александр Усс на совещании.