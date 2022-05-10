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Губернатор Красноярского края принимает участие в совещании с президентом РФ

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Красноярск
16:47 10 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в россии, в красноярском крае, лесные пожары
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Губернатор Красноярского края Александр Усс 10 мая принимает участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно посвящено ситуации с пожарами.

Губернатор Красноярского края принимает участие в совещании с президентом РФ

— Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, — сказал Владимир Путин на совещании.

Также президент поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона по стране.

Напомним, что на данный момент в Красноярском крае ликвидированы все крупные пожары. Огонь уничтожил более 500 домов.

Фото: скриншот с видеозаписи совещания

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