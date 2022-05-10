В Красноярске на месяц закроют улицу в Центральном районе

В Красноярске ограничат для движения участок улицы Перенсона за театром оперы и балета.

Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

На данном участке будут ремонтировать тепловые сети, а работы проведет компания «РегионЭнергоСтрой». Закроют они, в частности, участок улицы Перенсона от Урицкого до Бограда. На подъездах к улице установят дорожные знаки «Движение запрещено».

Отметим, что откроют участок для движения транспорта вновь 5 июня. Ранее на этой улице построили новый гостиничный комплекс, но жители дома на ул. Перенсона, 1 не были рады её строительству и заявили, что пропал элитный вид на Енисей, Коммунальный мост, а зимой и на Елку.

Фото: Александр Жуковец / Sibnovosti.ru