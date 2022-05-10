Трамвай победы курсировал по Красноярску

По правому берегу столицы Красноярского края ездил трамвай Победы. На платформе стоял джип военных лет, выступал ансамбль военной песни и пляски и просто играла музыка в дороге. А ещё он тормозил на остановках и артисты устраивали импровизированное представление вместе с горожанами.

Как пишет пресс-служба мэрии, праздничный вагон подарил красноярцам атмосферу ушедших лет. Тех самых, когда солдаты возвращались с фронта в родные города к своим любимым и родным.



Отметим, что праздничный трамвай курсировал по маршруту «Цирк», «ТЮЗ», «Возрождение-кредит» и «ДК 1 Мая».

Фото: admkrsk.ru