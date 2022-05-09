В «Бессмертном полку» Красноярска прошлось 45 тысяч горожан

В Красноярске по центральной улице города прошагало 45 тысяч человек с табличками своих героев Великой Отечественной войны. Общественная акция «Бессмертный полк» прошла в крае впервые с начала пандемии.

Колонна «Бессмертного полка» прошла по проспекту Мира от улицы Дзержинского до площади Мира.





К акции присоединился и Губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона прошел с портретом своего отца – Виктора Петровича, который с 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны, от Сталинграда до Берлина.

Мэр Красноярска Сергей Еремин также прошелся в колонне с портретом своего героя Великой Отечественной войны.

«Плечом к плечу с тысячами горожан пронес портреты своих дедов на шествии Бессмертного полка. По моим внутренним ощущениям, это самые трепетные, самые душевные моменты этого победного дня. Мы шли и каждый думал о своих героях, о родных Победителях, о том, что мы сегодня имеем - это их заслуга! В шествии было радостно видеть целые семьи, бабушек и дедушек с внуками и правнуками. Мы также по традиции пронесли портреты всей семьёй», — говорит мэр Красноярска.

Фото: Сергей Еремин, НЕМАКСИМ