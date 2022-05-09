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В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

Главная Общество
Красноярск
16:44 9 Мая 2022
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Почтить память павших в Великой Отечественной войне в центр Красноярска пришли тысячи горожан. 

В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

Одним из ключевых моментов в проведении торжественного парада стал парад военной техники. Сначала проехал легендарный танк Т-34, а за ним последовала современная военная техника. Участников шествия поприветствовал губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Губернатор вспомнил о полумиллионе жителей края, ушедших на фронт и роли оборонных предприятий, работники которых приближали Победу. 

В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

В пеших колоннах по центру Красноярска прошли курсанты и опытные бойцы, прошедшие горячие точки. 

Красноярка Татьяна пришла на парад с портретом, который выжил под Сталинградом. Женщина уже 6 лет живет в Красноярске, куда переехала за мужем. Она каждый год отмечает День Победы. Финальным номером в шествии стало дефиле с оружием. Курсанты выстроились и дали три холостых залпа.

В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

Фото: telegram-канал НЕМАКСИМ

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