В Красноярском крае жители северного города пришли на праздничное шествие несмотря на снегопад

В Норильске праздничные события прошли под снегопадом.

Несмотря на значительный снегопад и ветер жители северного города Норильска пришли на праздничный парад посвященный Дню Победы и прошли в Бессмертном полку по главное улице города.

— Погодные условия сегодня действительно неблагоприятные. Но людям это не помешало массово выйти на акцию «Бессмертный полк», — пишут горожане.

Городские власти также приняли участие в акции несмотря на непогоду. Фотографии с празднования опубликовал на личной странице в соцсетях мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Фото: глава Норильска Дмитрий Карасев