Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать материальную помощь

Пресс-служба правительства Красноярского края объявила, что с 9 мая погорельцам начали выплачивать единовременную материальную помощь.

— Ожидалось, что выплаты погорельцам будут поступать с 11 мая - с начала рабочей недели - но губернатор обратился к федеральным министрам с просьбой ускорить этот процесс. Сейчас сотрудники соцзащиты продолжают работать с жителями в районах края. Принимаются заявления на помощь из резервного фонда в связи с полной или частичной утратой имущества, — пишет пресс-служба краевого правительства.





Напомним, что в регионе от пожаров пострадало больше 1200 человек, из них больше 740 погорельцев подали заявление на выплату денег.

Фото: t.me/zaitsev24