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Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать материальную помощь

Главная Общество
Красноярск
15:16 9 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
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Пресс-служба правительства Красноярского края объявила, что с 9 мая погорельцам начали выплачивать единовременную материальную помощь.

— Ожидалось, что выплаты погорельцам будут поступать с 11 мая - с начала рабочей недели - но губернатор обратился к федеральным министрам с просьбой ускорить этот процесс. Сейчас сотрудники соцзащиты продолжают работать с жителями в районах края. Принимаются заявления на помощь из резервного фонда в связи с полной или частичной утратой имущества, — пишет пресс-служба краевого правительства.

Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать материальную помощь



Напомним, что в регионе от пожаров пострадало больше 1200 человек, из них больше 740 погорельцев подали заявление на выплату денег.

Фото: t.me/zaitsev24

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