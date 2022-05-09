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В Красноярске на Театральной площади светомузыкальный фонтан исполнит песни военных лет

Главная Общество
Красноярск
14:31 9 Мая 2022
красноярск, в красноярском крае, праздники, общество, вода
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В Красноярске в День Победы заработали все основные фонтаны. Их традиционно проверили и включили к 9 мая. В том числе с сегодняшнего дня заработал речной фонтан на Енисее.

О репертуаре фонтана на Театральной площади рассказали в официальном паблике мэрии. Там пишут, что сегодня он будет играть песни военных лет. Любоваться водно-музыкальными композициями на городском фонтане можно будет до осени каждый день с 8:00 до 22:00, а по пятницам и субботам с 21:00 до 22:00. Сопровождаться водные пируэту будет светомузыкальным шоу.

По средам на фонтанах будут проводить профилактические работы. Фонтаны работать в эти дни не будут.

Фото: Александр Жуковец

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