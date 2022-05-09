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В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

Главная Общество
Красноярск
13:07 9 Мая 2022
в россии, в красноярском крае, происшествия, общество, пожары, лесные пожары
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В Красноярском крае продолжается устранение последствий пожара в городе Уяре. 

Напомним, что из-за штормового ветра и коротких замыканий линий электропередач было уничтожено более 200 домов. 

В Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара. Также работы ведутся в посёлке Лакино Большемуртинского района. На месте работают более 120 человек и 26 единиц техники. Продолжается оценка нанесенного ущерба.

По данным МЧС России, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась. Возгорания в 16 населённых пунктах полностью ликвидированы. 

Для желающих помочь погорельцам появилась онлайн-карта пунктов сбора вещей в Красноярске.

Фото: скриншот с видеозаписи с Уяра

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