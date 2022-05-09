В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

В Красноярском крае продолжается устранение последствий пожара в городе Уяре.

Напомним, что из-за штормового ветра и коротких замыканий линий электропередач было уничтожено более 200 домов.

В Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара. Также работы ведутся в посёлке Лакино Большемуртинского района. На месте работают более 120 человек и 26 единиц техники. Продолжается оценка нанесенного ущерба.

По данным МЧС России, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась. Возгорания в 16 населённых пунктах полностью ликвидированы.

Для желающих помочь погорельцам появилась онлайн-карта пунктов сбора вещей в Красноярске.

Фото: скриншот с видеозаписи с Уяра