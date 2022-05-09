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Глава Красноярска Сергей Еремин поздравил горожан с Днем Победы

Главная Общество
Красноярск
12:29 9 Мая 2022
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Глава Красноярска Сергей Еремин поздравил горожан с Днём Победы.

«Всё дальше в историю уходит легендарный май 1945-го. Но его значение остаётся неизменным для всех поколений жителей нашей страны. Для каждого из нас праздник 9 Мая наполнен скорбью о павших в боях и гордостью за выдающийся подвиг наших отцов, матерей, бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек. Народная мудрость гласит: человек жив, пока о нём помнят. И мы помним всех, кто отстаивал свободу нашей Родины. Эта память жива в наших семьях, где глубоко чтут своих героев, мужественно и бесстрашно сражавшихся ради жизни многих и многих поколений. С Днём Великой Победы, красноярцы! Низкий поклон Победителям! Помним мы. Не забудут наши дети и наши внуки!», – пишет мэр в своих соцсетях.

Своё поздравление глава города записал вместе со своими детьми на фоне стелы «Красноярск — город трудовой доблести».

Фото: скриншот с видеопоздравления мэра Красноярска

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