Красноярцы в День Победы смогут посмотреть праздничный салют

В понедельник, 9 мая, жители России отметят 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На улицы столицы Красноярского края выйдут тысячи горожан, чтобы принять участие в торжественных и развлекательных событиях в один из главных праздничных дней.

Напомним, что завершится праздник праздничным фейерверком в 22 часа вечера. Салют планируют запустить с судна, которое будет стоять напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи, которая припаркована между островом Татышев и сквером Энтузиастов. Это неподалеку от торгового центра «Красноярье» на правом берегу.

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti