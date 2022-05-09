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Красноярцы в День Победы смогут посмотреть праздничный салют

Главная Общество
Красноярск
12:07 9 Мая 2022
праздники, фейерверк, общество, красноярск, события
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В понедельник, 9 мая, жители России отметят 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На улицы столицы Красноярского края выйдут тысячи горожан, чтобы принять участие в торжественных и развлекательных событиях в один из главных праздничных дней.

Напомним, что завершится праздник праздничным фейерверком в 22 часа вечера. Салют планируют запустить с судна, которое будет стоять напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи, которая припаркована между островом Татышев и сквером Энтузиастов. Это неподалеку от торгового центра «Красноярье» на правом берегу.

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti

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