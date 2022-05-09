9 мая
Красноярск
погода +3 °C
67.38
 
€ 71.1
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Центр Красноярска практически закрыт для автотранспорта в День Победы

Главная Общество
Красноярск
10:41 9 Мая 2022
в россии, в красноярском крае, красноярск, общество, события, праздники
версия для печати Ico_print

Центр Красноярска сегодня перекрыт для автотранспорта. На центральных улицах поставили пропускные пункты для людских потоков.

Например, чтобы попасть на проспект Мира надо пройти через своеобразные КПП. Правоохранительные органы проверяют достаточно серьёзно скрупулезно: досматривают сумки и даже небольшие подсумки. Гаджеты просят включить и показать, что они работают. Воду проносить можно, но в бутылках не более 0,5 литра.

Публикуем схему перекрытий дорог в Красноярке на День Победы.

До 14:00  
- По Карла Маркса на участке от Робеспьера до Перенсона.

До 18:00
- Проезды вдоль зданий Краевой библиотеки и РЖД;
- Горького от Ленина до Карла Маркса;
- Декабристов от Ленина до Бограда;
- Переулок Ряузовский от Ленина до Мира;
- Обороны от Ленина до Мира
- Дзержинского от Ленина до Урицкого
- Диктатуры Пролетариата от Урицкого до Ленина;
- Кирова от Урицкого до Ленина;
- Перенсона от Ленина до Карла Маркса;
- Мира от Робеспьера до 9 Января;
- 9 Января от Ленина до Карла Маркса;

До 23:00
- проспект Мира от 9 Января до площади Мира;

Фото: Александр Жуковец

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края записал поздравление с Днем Победы

Губернатор Красноярского края записал поздравление с Днем Победы

9 Мая 2022 г.
Свое поздравление губернатор края записал на площади Победы в Красноярске
Новости Красноярска: Десятки тонн гуманитарной помощи для погорельцев собрали за день жители Красноярского края

Десятки тонн гуманитарной помощи для погорельцев собрали за день жители Красноярского края

8 Мая 2022 г.
В регионе работает несколько пунктов сбора
Новости Красноярска: Напоминаем программу празднования Дня Победы в Красноярске

Напоминаем программу празднования Дня Победы в Красноярске

8 Мая 2022 г.
Мероприятия будут проходить во всех микрорайонах
Новости Красноярска: Глава Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край

Глава Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край

8 Мая 2022 г.
Им предстоит оценить ситуацию с пожарами
Новости Красноярска: В Красноярске коммунальные службы устраняют последствия ураганного ветра

В Красноярске коммунальные службы устраняют последствия ураганного ветра

8 Мая 2022 г.
Они переведены на усиленный режим и работали всю ночь
Новости Красноярска: Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожарах в Красноярском крае

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожарах в Красноярском крае

8 Мая 2022 г.
Два человека были госпитализированы в краевую больницу
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Уярском районе пожар охватил посёлок Громадск

В Уярском районе пожар охватил посёлок Громадск

7 Мая 2022 г.
Пожарной техники нет, так как она задействована на тушении г. Уяр
Новости Красноярска: В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

7 Мая 2022 г.
В Красноярском крае ввели режим ЧС
Новости Красноярска: В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

7 Мая 2022 г.
Информация предварительная и будет уточняться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru