Центр Красноярска практически закрыт для автотранспорта в День Победы

Центр Красноярска сегодня перекрыт для автотранспорта. На центральных улицах поставили пропускные пункты для людских потоков.

Например, чтобы попасть на проспект Мира надо пройти через своеобразные КПП. Правоохранительные органы проверяют достаточно серьёзно скрупулезно: досматривают сумки и даже небольшие подсумки. Гаджеты просят включить и показать, что они работают. Воду проносить можно, но в бутылках не более 0,5 литра.

Публикуем схему перекрытий дорог в Красноярке на День Победы.

До 14:00

- По Карла Маркса на участке от Робеспьера до Перенсона.

До 18:00

- Проезды вдоль зданий Краевой библиотеки и РЖД;

- Горького от Ленина до Карла Маркса;

- Декабристов от Ленина до Бограда;

- Переулок Ряузовский от Ленина до Мира;

- Обороны от Ленина до Мира

- Дзержинского от Ленина до Урицкого

- Диктатуры Пролетариата от Урицкого до Ленина;

- Кирова от Урицкого до Ленина;

- Перенсона от Ленина до Карла Маркса;

- Мира от Робеспьера до 9 Января;

- 9 Января от Ленина до Карла Маркса;

До 23:00

- проспект Мира от 9 Января до площади Мира;

Фото: Александр Жуковец