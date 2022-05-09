Губернатор Красноярского края записал поздравление с Днем Победы

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с днём окончания Великой Отечественной войны.





«Этот священный праздник неподвластен времени. Он стал символом торжества справедливости, самым дорогим достоянием нашей Отчизны. Девятое мая сорок пятого положило начало новой жизни, новому миру. Путь к алому стягу над рейхстагом был долгим. Его огненные вехи – стойкий Брест и непокорённый Ленинград, Москва, Сталинград, Курская дуга, освобождённая Украина. Миллионы людей героически бились с врагом, являя примеры подлинного мужества. Изгнав оккупантов со своей земли, советские солдаты принесли мир Европе. Хранить память о заслугах великого поколения, защищать истину – наша обязанность. С Днём Победы, друзья!», – говорит губернатор.