Десятки тонн гуманитарной помощи для погорельцев собрали за день жители Красноярского края

Десятки тонн гуманитарной помощи собрали за один день волонтерские штабы Красного креста, «Наших людей» и «Единой России». Доставка гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от пожаров районы Красноярского края уже организована. Координатор волонтёрского штаба «Наши люди» Алёна Миронова отметила, что жители края умеют и знают, как помогать тем, кто попал в беду.

«На пункты приёма гуманитарной помощи люди приходили целыми семьями», – рассказала Миронова.

Сейчас пострадавшим особо нуждаются в средствах личной гигиены, непортящихся продуктах, телефонах и наушниках, а также корма для животных.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в штабе «Наших людей» по адресу: ул. Карла Маркса, 44А (вход напротив магазина «Град»). Режим работы штаба с 10.00 до 20.00 часов ежедневно. В call-центр волонтерского штаба «Наши люди» можно позвонить по телефону: 8-995-620-40-64. Актуальная информация публикуется и в группе «ВКонтакте».

Деньги для помощи погорельцам можно перевести на специально открытый счет:

Наименование организации: АНО «ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НАШИ ЛЮДИ»

ИНН: 2466291158

КПП: 246601001

Р/с: 40703810331000002151

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810800000000627

БИК: 040407627

Напомним, что на базе всех комплексных центров социального обслуживания населения также в Красноярском крае по поручению Губернатора Александра Усса открыты пункты приема гуманитарной помощи.