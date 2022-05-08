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Напоминаем программу празднования Дня Победы в Красноярске

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Красноярск
18:33 8 Мая 2022
общество, красноярск, день, победа
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Уже завтра, 9 мая, жители России будут отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В краевом центре праздничные мероприятия начнутся с 10:00 часов на площади Победы, где пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.

С 11:30 до 12:30 часов - парад военной техники и воинских частей на площади Революции.

В 13:30 до 14.30 часов запланировано шествие Бессмертного полка.

Уже в 16:00 начнется праздничный концерт на Театральной площади. Он продлится до 19:00 часов, а в 20:00 на площади Мира перед БКЗ пройдут народные гуляния и большой концерт.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком в 22:00.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков 

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