Глава Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов вылетели в Красноярский край, где накануне, 7 мая, произошли масштабные природные пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минприроды РФ. Членам правительства предстоит на месте оценить обстановку и в помощь региональным властям подключить федеральные резервы.

В сообщении отмечается, что после работы в Красноярском крае Козлов и Чуприян отправятся в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области, где также бушуют природные пожары.

О том, что в результате пожаров, вызванных последствиями ураганного ветра, в 18 муниципальных образованиях Красноярского края сгорели и получили повреждения 518 жилых домов и 309 строений, Sibnovosti.ru сообщали ранее. Погибли пять человек, 19 - пострадали.

По последней информации, все возгорания локализованы. В пострадавших территориях работают специалисты, которые собирают данные о пострадавших людях и утраченном имуществе. Первые выплаты пострадавшим начнут производить сразу после майских праздников.

Фото:©Telegram-канал МЧС по Красноярскому краю