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В Красноярске коммунальные службы устраняют последствия ураганного ветра

Главная Общество
Красноярск
16:00 8 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск
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Последствия ураганного ветра продолжают устранять в Красноярске коммунальные службы. 7 мая в городе зафиксировано 90 происшествий. Сильный ветер нарушал работу светофоров, сносил деревья и ветки, гнул рекламные конструкции и обрывал провода. Мэр города Сергей Ерёмин поручил перевести все коммунальные службы города на усиленный режим работы. Специалисты работали они всю ночь, устраняя последствия стихии.

Кроме этого, за минувшие сутки в Красноярке сгорело пять частных домов и четыре бани, трава и мусор. Избежать больших разрушений  помогли пожарные, которые остановили огонь. Помогали им и коммунальщики, которые на поливальных машинах подвозили воду для тушения возгораний.

Оперативные штабы под председательством главы края Александра Усса работают круглосуточно. Вчера глава Красноярска Сергей Еремин поручил социальному блоку быть готовыми к приему пострадавших жителей из соседних населённых пунктов края.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, погодные условия сегодня, 8 мая, остаются неблагоприятными. Красноярцам и гостям региона не следует разводить огонь на улице. Жителям частного сектора рекомендуют визуально осматривать провода, которые "идут по воздуху" к дому. В случае чс звоните по телефонам 112, и 101.

Фото:©vk.com/krasnoyarskrf

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