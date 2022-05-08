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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожарах в Красноярском крае

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Красноярск
15:40 8 Мая 2022
чп, в красноярском крае, происшествия, общество, медицина
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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19 человек, пострадавших при пожарах, обратились за помощью к врачам. 12 из них потребовалась госпитализация. Такие данные приводит региональный Минздрав. По данным ведомства, два пациента из Казачинского района находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в местные больницы, позже за ними отправлены машины реанимации. Теперь помощь им оказывают в красноярской краевой клинической больнице.

Отметим, что врачи краевого центра  находятся на постоянной связи со своими коллегами​ в территориях. В министерстве здравоохранения региона заверили, что реанимобили будут выезжать к пострадавшим, а при улучшении погодных условий смогут вылетать вертолеты санитарной авиации.

Напомним, что во всех пострадавших от пожаров территориях работают психологи красноярских больниц и МЧС. Кроме этого, сформирована дополнительная группа специалистов, готовых выехать в районы края, для оказания психологической помощи пострадавшим.

 

 

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