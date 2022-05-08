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Первые выплаты пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать с 11 мая

Главная Общество
Красноярск
14:56 8 Мая 2022
общество, в красноярском крае, помощь
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В ближайшие дни начнут получать единовременную адресную материальную помощь красноярцы, пострадавшие от пожаров. Сейчас сотрудники соцзащиты по поручению губернатора Александра Усса проводят сбор необходимых документов на местах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сумма единовременной помощи составляет 15 тысяч рублей. Выплаты начнут производить уже 11 мая, после того, как после майских праздников начнут работать банки и казначейство. 

Еще одна единовременная выплата поступит из из краевого резервного фонда. Размер выплаты может составлять от 20 тысяч рублей, если имущество утрачено частично и до 50 тысяч рублей, в случае его полной утраты. 

"В настоящее время на местах работают правительственные группы, которые курируют работу по сбору данных о пострадавших людях и утраченном ими имуществе", - говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, Александр Усс поручил краевому правительству проработать механизмы помощи погорельцам, кто лишился при пожаре жилья. Губернатор Красноярского края подчеркнул, что помощь должна быть оказана всем, кто лишился жилья, независимо от того, было ли застраховано имущество или нет.

Тем, кто пострадал при пожаре, оказывается всесторонняя поддержка, в том числе, помощь психологов и медиков.

Напомним, в результате пожаров, вызванных последствиями ураганного ветра, получили сгорели или были повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль в 18 муниципальных образованиях края. Пять человек погибли, 19 человек пострадали. Госпитализированы 14 жителей региона. Сейчас все возгорания локализованы, но ветровая нагрузка сохраняется. Оперативный штаб и экстренные службы продолжают работу.

Фото:©Telegram-канал МЧС по Красноярскому краю

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