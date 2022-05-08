В пострадавших районах Красноярского края восстанавливают сотовую связь

В пострадавших от пожаров муниципалитетах Красноярского края полным ходом идут работы по восстановлению сотовой связи. Как рассказал журналистам министр цифрового развития региона Николай Распопин, самая сложная обстановка была в Уяре, но в настоящее время ситуация стабилизирована.

- Порядка 5% инфраструктуры операторов Красноярского края не работают. Это связано с тем, что отключаем электричество на территориях, там, где есть ветровая нагрузка, чтобы не возникало пожаров. При этом проводная связь - телефоны, таксофоны - работают. Самая серьезная ситуация вчера была в Уяре, где был сильный пожар и сгорела инфраструктура оператора сотовой связи, коллеги не могли получить доступ к оборудованию, чтобы восстановить связь. Ближе к 9 часам вечера связь была восстановлена. В целом, по территории края ситуация стабильная, - сказал Распопин.