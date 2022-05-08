8 мая
Красноярск
погода +6 °C
67.38
 
€ 71.1
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Власти Красноярска пообещали восстановить жилье пострадавших от пожара

Главная Общество
Красноярск
12:00 8 Мая 2022
пожар, в красноярском крае, происшествия, власть
версия для печати Ico_print

Сразу несколько механизмов в оказании помощи погорельцам в восстановлении жилья будет применяться  в Красноярском крае. Об этом сообщил зампред регионального правительства Сергей Козупица.

"Рассматривается вопрос предоставления сертификатов тому, кто захочет самостоятельно строить, - сказал Козупица. - Где-то мы будем строить. Строительный комплекс Красноярского края к этому готов.

Зампред краевого правительства подчеркнул, что сейчас власти аккумулируют все силы и средства, чтобы решить эту задачу в кратчайшие сроки. Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс поручил помочь погорельцам со строительством домов в течение летних месяцев.

7 мая начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края. По информации СК, в них погибло пять человек. Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах порывы ветра достигали 40 метров в секунду. На территории края действовали 273 пожара. В числе пострадавших - шестеро пожарных. На утро 8 мая все возгорания локализованы .

Фото:©Telegram-канал МЧС Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В пострадавших районах Красноярского края восстанавливают сотовую связь

В пострадавших районах Красноярского края восстанавливают сотовую связь

8 Мая 2022 г.
Комментарий министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина
Новости Красноярска: Шесть пожарных пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае

Шесть пожарных пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае

8 Мая 2022 г.
Они получили отравления угарным газом и ожоги
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс доложил президенту о стабилизации ситуации с пожарами в Красноярском крае

Губернатор Александр Усс доложил президенту о стабилизации ситуации с пожарами в Красноярском крае

8 Мая 2022 г.
Владимир Путин выразил сочувствие пострадавшим
Новости Красноярска: «Единая Россия» откликнулась на призыв губернатора оказать помощь пострадавшим от пожаров

«Единая Россия» откликнулась на призыв губернатора оказать помощь пострадавшим от пожаров

7 Мая 2022 г.
Пострадавшим доставят продукты и будут оказывать помощь на местах
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил провести учёт уничтоженных пожарами домов

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил провести учёт уничтоженных пожарами домов

7 Мая 2022 г.
И организовать питание и размещение людей
Новости Красноярска: В трёх населённых пунктах Красноярского края потушили пожары

В трёх населённых пунктах Красноярского края потушили пожары

7 Мая 2022 г.
В других районах продолжается работа по тушению
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

7 Мая 2022 г.
В Красноярском крае ввели режим ЧС
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Новости Красноярска: Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

7 Мая 2022 г.
По возможности, в такую погоду лучше остаться дома
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru