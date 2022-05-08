Власти Красноярска пообещали восстановить жилье пострадавших от пожара

Сразу несколько механизмов в оказании помощи погорельцам в восстановлении жилья будет применяться в Красноярском крае. Об этом сообщил зампред регионального правительства Сергей Козупица.

"Рассматривается вопрос предоставления сертификатов тому, кто захочет самостоятельно строить, - сказал Козупица. - Где-то мы будем строить. Строительный комплекс Красноярского края к этому готов.

Зампред краевого правительства подчеркнул, что сейчас власти аккумулируют все силы и средства, чтобы решить эту задачу в кратчайшие сроки. Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс поручил помочь погорельцам со строительством домов в течение летних месяцев.

7 мая начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края. По информации СК, в них погибло пять человек. Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах порывы ветра достигали 40 метров в секунду. На территории края действовали 273 пожара. В числе пострадавших - шестеро пожарных. На утро 8 мая все возгорания локализованы .

Фото:©Telegram-канал МЧС Красноярского края