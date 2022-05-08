Шесть пожарных пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Большемуртинском и Уярском районах края при ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, шесть пожарных получили незначительные отравления угарным газом и ожоги, - говорится в сообщении. - Все они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь".

По информации ведомства, сейчас двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Фото:©Telegram-канал ГУ МЧС по Красноярскому краю