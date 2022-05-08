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Шесть пожарных пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:00 8 Мая 2022
общество, в красноярском крае, пожарные
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Шесть пожарных пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

"В Большемуртинском и Уярском районах края при ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, шесть пожарных получили незначительные отравления угарным газом и ожоги, - говорится в сообщении. - Все они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь".  

По информации ведомства, сейчас двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Фото:©Telegram-канал ГУ МЧС по Красноярскому краю

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