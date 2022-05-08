Губернатор Александр Усс доложил президенту о стабилизации ситуации с пожарами в Красноярском крае

Все возгорания в Красноярском крае локализованы оперативными службами региона, сообщил сегодня, 8 мая, на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Александр Усс.

- Ситуация у нас стабилизировалась и выглядит она обнадеживающе, - рассказал губернатор. - Ночью у меня состоялся разговор с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он выразил сочувствие красноярцам, поставил задачу в кратчайшие сроки принять все меры для того, чтобы восстановить утраченное и сосредоточится на оказании помощи людям.

Ночью губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий природных пожаров. Президент выразил сочувствие пострадавшим жителям, и поставил задачу в кратчайшие сроки оказать помощь и восстановить имущество, утраченное красноярцами в результате стихии. Александр Усс отметил, что у него также состоялся разговор с и.о. главы МЧС Александром Чуприяном, который, возможно, уже сегодня прибудет в Красноярск.

Фото:©скриншот с видео Telegram-канал "С Мира по факту"