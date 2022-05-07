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«Единая Россия» откликнулась на призыв губернатора оказать помощь пострадавшим от пожаров

Главная Общество
Красноярск
22:08 7 Мая 2022
общество, пожар, помощь, партии
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Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет помощь пострадавшим жителям края, сообщил секретарь Алексей Додатко.

«У Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» есть возможность оперативно помочь жителям края, пострадавшим в ходе стихии. В первую очередь, мы доставим продукты питания людям, в том числе в пункты временного размещения, когда они начнут работу. У нас большая сеть местных отделений, партийный актив есть в каждом муниципальном образовании региона. Уверен, что партийцы не останутся в стороне, мы это не раз доказывали делом. За последние годы накоплен большой опыт волонтерской работы, поэтому мы готовы оперативно помогать, в том числе в дальнейшем выяснять потребности и оказывать необходимую поддержку».

Напомним, на территории Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация на данный момент в 12 территориях края, на борьбу со стихией уже направлены дополнительные силы. Открываются  пункты временного размещения, идет эвакуация населения. Пострадавшим от пожаров будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Такое поручение дал Губернатор края Александр Усс после завершения оперативного штаба ЧС.

По материалам "Единой России"

Фото:©сайт "Единой России"

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