«Единая Россия» откликнулась на призыв губернатора оказать помощь пострадавшим от пожаров

Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет помощь пострадавшим жителям края, сообщил секретарь Алексей Додатко.

«У Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» есть возможность оперативно помочь жителям края, пострадавшим в ходе стихии. В первую очередь, мы доставим продукты питания людям, в том числе в пункты временного размещения, когда они начнут работу. У нас большая сеть местных отделений, партийный актив есть в каждом муниципальном образовании региона. Уверен, что партийцы не останутся в стороне, мы это не раз доказывали делом. За последние годы накоплен большой опыт волонтерской работы, поэтому мы готовы оперативно помогать, в том числе в дальнейшем выяснять потребности и оказывать необходимую поддержку».

Напомним, на территории Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация на данный момент в 12 территориях края, на борьбу со стихией уже направлены дополнительные силы. Открываются пункты временного размещения, идет эвакуация населения. Пострадавшим от пожаров будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Такое поручение дал Губернатор края Александр Усс после завершения оперативного штаба ЧС.

По материалам "Единой России"