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Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил провести учёт уничтоженных пожарами домов

Главная Общество
Красноярск
21:19 7 Мая 2022
общество, в красноярском крае, чс, пожары
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Очередное заседание оперативного штаба ЧС в связи с осложнившимися погодными условиями провел губернатор Красноярского края Александр Усс. Руководители районов, где зарегистрированы возгорания, доложили главе региона о ходе тушения пожаров, а также помощи, которая оказывается пострадавшим и потребностях в специалистах и гуманитарной помощи. Об  этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По последней информации, наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. К вечеру 7 мая пять пожаров локализованы, сложной ситуация остается в Уяре, Рыбинском, Дзержинском и Казачинском районах.

Губернатор Александр Усс поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, обеспечить людей питанием и необходимой медицинской помощью, а также оперативно развернуть пункты временного размещения. Пока большинство пострадавших от пожаров жителей региона размещены у родственников.

- Прошу глав территорий и министерство сельского хозяйства организовать питание и размещение пострадавших людей, - поручил Александр Усс, подчеркнув, что в регионе не должно быть проблем с организацией нормального питания пострадавших и спасателей. 

Глава региона напомнил, что на завтра, 8 мая, прогноз погодных условий также неблагоприятный.

- Требуется бдительность и работа даже с теми очагами, которые потушены, - сказал Александр Усс.

Губернатор поручил провести учёт уничтоженных пожарами жилых строений,. Эта информация позволит оперативно восстанавливать дома. Александр Усс подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим, если речь идёт о единственном жилом помещении.

- Мы подставим людям плечо и постараемся сделать так, чтобы за летний период дома людям были построены, - подытожил губернатор.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что причиной масштабных пожаров в Красноярском крае стали короткие замыкания из-за обрывов ЛЭП. В регионе начала работу горячая линия для тех, кто потерял при пожаре документы.

Фото:©Александр Черных/сайт правительства Красноярского края

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