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В Уярском районе пожар охватил посёлок Громадск

Главная Общество
Красноярск
18:20 7 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
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В Уярском районе горит пос. Громадск, сообщает телеканал “Енисей”. Жители рассказывают, что значительная часть поселения горит.

Пожарной техники нет, так как она задействована на тушении г. Уяр.

Напомним, в городе идёт массовая эвакуация из-за крупных пожаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл экстренное заседание оперштаба МЧС из-за усложнившихся погодных условий.

На всей территории края введён режим ЧС. В территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация людей.

Фото: © enisey.tv 

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