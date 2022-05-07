7 мая
Красноярск
погода +17 °C
67.38
 
€ 71.1
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

Главная Общество
Красноярск
17:00 7 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
версия для печати Ico_print

По сообщению телеканала «Енисей», в городе Уяр идёт массовая эвакуация из-за крупных пожаров. Об этом говорят очевидцы.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс провёл экстренное заседание оперштаба МЧС из-за усложнившихся погодных условий.

Сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях региона. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с.

Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств. Использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

На всей территории края введён режим ЧС. В территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация людей.

Фото: © vk.com/kansklife 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В двух посёлках Красноярского края отключили электричество

В двух посёлках Красноярского края отключили электричество

7 Мая 2022 г.
На всей территории региона введён режим ЧС
Новости Красноярска: В Рыбинском районе из-за пожара эвакуируют санаторий

В Рыбинском районе из-за пожара эвакуируют санаторий

7 Мая 2022 г.
Учреждение обесточили
Новости Красноярска: В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

7 Мая 2022 г.
Информация предварительная и будет уточняться
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели режим ЧС

В Красноярском крае ввели режим ЧС

7 Мая 2022 г.
Готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация людей
Новости Красноярска: В Шарыповском районе горит лес и частный сектор

В Шарыповском районе горит лес и частный сектор

7 Мая 2022 г.
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность в районе пожаров
Новости Красноярска: Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

7 Мая 2022 г.
По возможности, в такую погоду лучше остаться дома
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru