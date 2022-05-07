В Уяре из-за пожаров массово эвакуируют людей

По сообщению телеканала «Енисей», в городе Уяр идёт массовая эвакуация из-за крупных пожаров. Об этом говорят очевидцы.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс провёл экстренное заседание оперштаба МЧС из-за усложнившихся погодных условий.

Сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях региона. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с.

Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств. Использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

На всей территории края введён режим ЧС. В территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация людей.

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