В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

В Шарыповском районе происходит загорание двух пилорам и готовой продукции в районе пос. Индустриальный. В дер. Новокурск происходит загорание 15 строений. 20 строений горят в с. Никольск, там по предварительной информации погибли 2 человека.

В Большемуртинском районе в пос. Большая Мурта горят детский сад и жилой дом, в пос. Лакино происходит загорание на одной из улиц. Информация уточняется, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Большеулуйском районе в СНТ Родники горят 20 строений.

В Казачинском районе, с. Талажанка происходит загорание 16 строений, по предварительной информации погибли 3 человека.

В Боготольском районе горят 35 строений, в Ачинском районе в с. Белый Яр - 5 жилых домов, в Уярском районе - 50 строений, в Рыбинском районе в г. Заозерный - 15 домов.

Возгорание происходит и в Козульском районе. На место пожара следует пожарный поезд.

Информация предварительная и будет уточняться в ходе изменения оперативной обстановки.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю