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В Красноярском крае ввели режим ЧС

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Красноярск
16:15 7 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары, чс
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Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл экстренное заседание оперштаба МЧС из-за усложнившихся погодных условий. 

Сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях региона, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с. 

Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, потому что использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости. 

— Мы запросили помощь соседних территорий. Подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий, - сообщил Александр Усс. 

В Красноярском крае ввели режим ЧС. В территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация жителей. 

Фото: © krskstate.ru 

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