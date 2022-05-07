Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл экстренное заседание оперштаба МЧС из-за усложнившихся погодных условий.

Сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях региона, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с.

Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, потому что использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

— Мы запросили помощь соседних территорий. Подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий, - сообщил Александр Усс.

В Красноярском крае ввели режим ЧС. В территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения и проводится эвакуация жителей.

Фото: © krskstate.ru