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Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

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Красноярск
14:31 7 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, ветер
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— Не припомню такой жуткой пылевой бури в Красноярске. По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и ещё не засеянные сельхозполя сделали своё дело, - пишет мэр Красноярска Сергей Ерёмин на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Скорость ветра — больше 20 метров в секунду и с такой же скоростью будет распространяться огонь. Поэтому нельзя разводить костры.

— По возможности, оставайтесь дома и закройте окна. Как только ветер стихнет, приступим к ликвидации последствий ветра с песком, - сообщил Сергей Ерёмин.

Фото: © vk.com/eremin_krsk 
 

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