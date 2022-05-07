Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

— Не припомню такой жуткой пылевой бури в Красноярске. По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и ещё не засеянные сельхозполя сделали своё дело, - пишет мэр Красноярска Сергей Ерёмин на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Скорость ветра — больше 20 метров в секунду и с такой же скоростью будет распространяться огонь. Поэтому нельзя разводить костры.

— По возможности, оставайтесь дома и закройте окна. Как только ветер стихнет, приступим к ликвидации последствий ветра с песком, - сообщил Сергей Ерёмин.

Фото: © vk.com/eremin_krsk

