Как безопасно пользоваться услугами ломбардов

Ломбард – это финансовая организация, услугами которой логично пользоваться в определенных жизненных ситуациях. К примеру, если срочно понадобились денежные средства на ремонт автомобиля, подарок на свадьбу и т.д. При этом кредитную карту вы не имеете, а в банке ждать кредит долго. Ломбард — это быстро, удобно. Относительно недорого можно получить деньги взаймы.

Чтобы такая услуга не принесла проблем, советами поделился управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

1. Выбирать ломбард нужно тщательно, проверьте, состоит ли ломбард в реестре Банка России. Перейдя по ссылке, активируйте поле «Проверить информацию о микрофинансовой организации». В предложенную форму введите название ломбарда, можно добавить дополнительные реквизиты. Рекомендую сразу выбрать статус «действующий». Важно, чтобы совпадали все реквизиты ломбарда. Поэтому постарайтесь выяснить максимум информации о нём: ИНН, ОГРН, полное название, юридический адрес. Дополнительно можно поискать сайт ломбарда в интернете. В поисковиках «Яндекс» и Mail.ru настоящие сайты легальных ломбардов отмечены синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ». 2. Если определились с ломбардом и принесли туда ценную вещь, следующий важный шаг – внимательно проверяйте документы, которые вам оформляют. Сейчас это залоговый билет, состоящий из двух частей - индивидуальные условия займа и информация о залоге. На первой странице будет таблица. Там указаны размер займа, срок возврата, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма, в которую её оценили. В правом верхнем углу вы увидите полную стоимость кредита. Это максимум, сколько вы можете переплатить по этому займу. В ломбарде могут предложить оформить залоговый билет в электронном виде, в этом случае его поместят в ваш личный кабинет на сайте ломбарда и по желанию пришлют по электронной почте. Аналогом вашей подписи может быть код из СМС-сообщения. 3. Для получения своего залога обратно необходимо вернуть заём в срок, указанный в договоре. Вы должны вернуть долг и выплатить проценты по взятому займу. Ломбард не может продать заложенное вами имущество в определенный вашим договором срок. Если срок вышел, а вернуть взятые взаймы деньги у вас не получилось, ломбард будет хранить вещь ещё месяц. Затем выставит на продажу, вещь дороже 300 000 рублей продадут на публичных торгах. Если ломбард выручит от продажи меньше денег, чем выдал вам, заем все равно будет считаться погашенным, если больше, вы можете потребовать вернуть вам разницу.

В легальных ломбардах Банк России:

контролирует размер процентов и комиссий

обязует ломбарды страховать имущество клиентов за свой счет и бережно хранить заложенную вещь

Стоит отметить, что под ломбарды маскируются черные кредиторы, они могут брать с заемщиков огромные проценты, пени и штрафы за просрочку. За ломбарды могут выдавать себя недобросовестные комиссионные магазины. Они могут продать вашу вещь сразу после того, как вы ее сдали.

На сайте Банка России есть реестр компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, если вы обнаружили в нем свой «ломбард», не связывайтесь с ним.

Фото: © Банк России