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С 11 мая пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» изменит график работы

Главная Общество
Красноярск
11:46 7 Мая 2022
общество, красноярск, режим, работы, пункт, вакцинация
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Пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул.9 Мая,77) с 11 по 31 мая будет работать по следующему графику:

вторник – с 12:00 до 20:00;

среда – с 12:00 до 20:00;

четверг – с 12:00 до 20:00;

пятница – с 12:00 до 20:00;

суббота – с 12:00 до 20:00.

Воскресенье, понедельник – санитарные дни.

Напомним, внебольничные пункты вакцинации будут работать 7 и 8 мая по следующему расписанию:

в ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120) — с 10.00 до 15.00;

в ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст. 4) — с 10.00 до 15.00;

в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. 9 Ма я, 77) — с 8.00 до 15.00.

Поставить вакцину можно в любой поликлинике 7 и 10 мая с 08:00 до 14:00 часов.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков  

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