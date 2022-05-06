В Красноярском крае начнут платить по 10 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса

В Красноярском крае начнут платить за сообщениях о поджигателях лесов. Сумма вознаграждения уже утверждена – 10 тысяч рублей.

Платить будет краевое агентство по ГО и ЧС из средств резервного фонда регионального правительства. Те, у кого есть информация о людях, ответственных за начало лесных пожаров могут её сообщить в полицию или МЧС. После проверки данных деньги поступят на счет заявителя или по почте.

Краевое правительство по поручению губернатора Александра Усса уже внесло изменения в постановление «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Красноярского края». Они вступят в силу через 10 дней.

Напомним, в настоящее время на большей части территорий Красноярского края введен особый противопожарный режим – районы леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков