Обновлённый ресторан Fresco в Красноярске откроется 6 марта

6 мая на Театральной площади открывается обновлённый ресторан Fresco. В соцсетях заведения сообщается, что до 8 мая заведение будет работать в режиме вечерних ужинов.

Общая площадь ресторана составила около 1 500 квадратных метров. Заведение рассчитано на 200 посадочных мест. Средний чек заведения составит 1 300 рублей.

«В старом Fresco нам было тесно во всех смыслах: кухня была маленькой, посетители сидели близко друг к другу. В новом ресторане мы построили просторную открытую кухню, а в зале выделили несколько различных локаций: общий зал, зал chef’s table, где гости могут попробовать дегустационные сеты от шеф-поваров, банкетная комната, а также полноценный бар», — рассказал Gornovosti маркетолог заведения Алексей Елистратов.

Напомним, что ресторан Fresco вошёл в ТОП-5 лучших ресторанов Сибири по версии Where to eat.

Фото: © Алексеем Елистратовым / Gornovosti