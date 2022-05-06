Красноярск усилил борьбу с клещами

Мероприятия по профилактике болезней, переносимых клещами, и по противоклещевой обработке территории в Красноярске реализуются лучше, чем год назад. Об этом было заявлено по итогам заседания комиссии городского Совета​ по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

«Работа всеми органами власти проводится своевременно, в достаточном количестве и с должным качеством. Несмотря на то, что средства из краевого бюджета поступили позже, чем обычно, город на свои средства вовремя начал проводить противоклещевую обработку территории», – рассказал председатель комиссии Андрей Модестов.

На заседании выступили представители администрации Красноярска, регионального министерства здравоохранения, Санэпиднадзора и Роспотребнадзора. В частности, уже закуплено необходимое количество доз вакцины для детей до 7 лет и школьников для профилактики укусов клещей во время отдыха в лагерях. Прививочная кампания уже началась. Отказы от вакцинации поступают от родителей только в 5 % случаев. Андрей Модестов отметил, что, если в прошлом году на фоне пандемии возникали перебои с поставками иммуноглобулина, то в нынешнем году таких проблем нет – препарат приобретен еще в феврале.

«На этот раз в Красноярске все организовано четко – заранее закуплено​ около 200 тысяч доз вакцины,​ дети уже прививаются», – пояснил глава комиссии.

Кроме того, в городе ведется прививочная кампания среди групп риска – работников железнодорожной, лесной и других отраслей. В этом случае финансирование ведется за счет работодателей.

Сделать вакцину можно и за счет собственных средств либо на условиях ДМС в травмпунктах города.

«Также среди нововведений этого года – наш Центр СПИД получил аккредитацию, закупил оборудование и теперь имеет возможность исследовать клещей на наличие вирусов. Так что в нынешнем году мы видим прогресс, и есть все основания полагать, что вопросы по «клещевой» безопасности прорабатываются более качественно и своевременно», – резюмировал Модестов.

Тем не менее, власти Красноярска рассчитывают продолжить работу по созданию безопасных условий для горожан на период активности клещей. В частности, речь идет об​ акарицидной обработке территорий массового отдыха. Дополнительно к этому депутаты предложили администрации города продолжить работу с собственниками частных парков и санаториев по​ обработке и этих пространств. Кроме того, комиссия проконтролирует, чтобы график обработки был обнародован администрацией в СМИ в ближайшее время, а с горожанам активнее разъясняли необходимость прохождения вакцинации от клещевого энцефалита.