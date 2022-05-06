Россиян предупредили о задержках при обработке платежных операций

Россиян предупредили о задержках при обработке платёжных операций. Как сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, связаны сбои с техническими работами.

«В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платёжной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придётся повторить позднее», — говорится в сообщении.

Отметим, что 6 марта некоторые пользователи из Красноярска не могли провести платёж через «Систему быстрых платежей».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов