Команда Богучанской ГЭС стала призером краевого турнира по охране труда

Красноярская краевая организация общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» провела IХ турнир по охране труда и промышленной безопасности*, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. Турнир, который традиционно проходит в формате интеллектуальной игры «Брейн-ринг», собрал десять команд, представлявших ведущие энергетические компании края.

Всемирный день охраны труда отмечается по инициативе Международной организации труда с 2003 года. Задача профсоюзов в этот день - привлечение внимание вопросам профилактики травматизма на производстве. Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, что и администрация, и работники дорожат безопасной и здоровой производственной средой, прилагают усилия к ее обеспечению. Для организации прямого диалога и оперативного решения вопросов о соблюдении прав граждан на безопасный труд «Всероссийский Электропрофсоюз» с апреля 2022 года будет проводить ежеквартальные совещания профсоюзных инспекторов охраны труда.

Лучшим «знатоком» команды энергетиков из г. Кодинска стал начальник смены машинного зала Александр Нельк: он четыре раза оставался за столом один и каждый раз правильно отвечал на вопрос. По правилам брейн-ринга, за правильный ответ единственного игрока даются удвоенные баллы, и таким образом Александр принес команде победу в двух этапах. В итоге команда АО «Богучанская ГЭС» заняла третье место; победителем турнира стала команда Красноярской ГЭС, 2 место - у команды Березовской ГРЭС. Команда Богучанской ГЭС принимала участие в краевом турнире по ОТ и ПБ в 2018 и 2019 годах, и каждый раз занимала призовые места.

На Богучанской ГЭС, в целях реализации норм трудового законодательства Российской Федерации, разработаны и внедрены для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний программы, которые устанавливают общие положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей.

Богучанская ГЭС неоднократно становилась призером краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, организованного правительством Красноярского края. Специалисты гидроэлектростанции проводили уроки и конкурсы по электро- и пожарной безопасности для школьников города Кодинска, чтобы с детства привить детям правильные навыки поведения в быту и рядом с энергообъектами.

*Турнир проводится для повышения уровня знаний и ответственности молодых специалистов (до 35 лет) по соблюдению правил и требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях электроэнергетической отрасли Красноярского края. Организаторы рассчитывают на популяризацию знаний по ТБ и снижение возможных рисков производственного травматизма среди работающей молодежи.