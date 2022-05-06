В Красноярском крае начался ремонт Енисейского тракта. Специалисты уже расчистили участок дороги недалеко от деревни Старцево и начали укладывать верхний слой асфальта. Всего в этом году отремонтируют три участка тракта. На эти цели из краевого бюджета выделено 117 млн рублей.

В середине мая подрядчик начнет ремонт дороги между поселком Придорожный и селом Совхоз «Сибиряк», а конце месяца стартует ремонт транспортной развязки в районе Старцево.

«Обновить покрытие на первых двух участках подрядчик планирует уже к 25 мая. Важно учесть то, что интенсивность движения на некоторых отрезках данного направления доходит до 20 тысяч автомобилей в сутки, важно сохранить высокий темп работы, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам», — рассказал министр транспорта региона Константин Димитров.

Фото: © министерство транспорта Красноярского края